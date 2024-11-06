القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه في القوصية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية،القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في القوصية.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).



وقدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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