الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

مافيا السجائر، ضبط 3 أشخاص لحيازتهم 193 ألف عبوة و1.7 مليون جنيه

السجائر
السجائر

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية؛ جهودها  لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.

 

 وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص") كائن بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة وبحوزته أكثر من (172 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر).


وتم ضبط (شخصان مسئولان عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص" ) كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية  وبحوزتهما (21 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا)  قاموا بتجميعها بقصد حجبها عن التداول للتلاعب بأسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبلغت حصيلة نشاطهما الإجرامى 1,7 مليون جنيه.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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