أخبار مصر: العمل بالتوقيت الشتوي اليوم، احتفال أسرة عبد الواحد السيد بعودته، منخفض جوي يضرب مصر، ارتفاع جديد في سعر الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميًّا

ينتهي اليوم الخميس العمل بالتوقيت الصيفى ويبدأ العمل عن بالتوقيت الشتوي، حيث يتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفي آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11:59 ويتم البدء بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

بتورتة عليها صورته، أسرة عبد الواحد السيد تحتفل بعودته للقاهرة (صور)

حرصت أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعودته للقاهرة بعد انتهاء أزمة احتجازه في الإمارات.

تعرف على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس

يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والورش والندوات.

أصبحت أكثر تفاؤلًا، ميقاتي: لبنان وإسرائيل قد يتوصلان إلى هدنة خلال أيام

قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء، إنه يأمل في إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام، بعد أن نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يومًا.

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر وهذا ما يحدث اليوم حتى السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 31 -10 -2024، مؤكدة أن اليوم يشهد أولى منخفضات فصل الخريف 2024.

بعد سقطة بايدن، ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن يوم الأربعاء، على متن شاحنة قمامة بعد أن نعت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب بالقمامة.

مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددًا بالأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوح الارتفاع ما بين 2.5 جنيه و4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

50 مليون أمريكي صوتوا مبكرا في انتخابات الرئاسة، واكتساح لـ ترامب في فلوريدا ونيفادا

الانتخابات الأمريكية 2024، أدلى أكثر من 50 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لـ"متتبع التصويت المبكر" التابع لجامعة فلوريدا.

اليوم، تشغيل المترو ساعة إضافية بسبب التوقيت الشتوي

يستعد مترو الأنفاق في القاهرة لتطبيق مواعيد تشغيل جديدة تتماشى مع التوقيت الشتوي، وذلك اعتبارًا اليوم الخميس، مع إضافة ساعة إضافية على خطوط المترو.

انخفاض الصويا لليوم الثالث، تطورات مبشرة عن أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ واصل سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وبلغت الانخفاضات في سعر زيت الصويا نحو 1000 جنيه في الطن.

واشنطن تهدد كيم من منبر مجلس الأمن: لو دخل جنودك أوكرانيا فسيعودون داخل أكياس

وجهت واشنطن تحذيرًا شديدًا إلى كوريا الشمالية قائلة إن جنودها سيعودون في "أكياس الجثث" إن شاركوا في الحرب الروسية الأوكرانية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإيطالي والدوري السعودي.

غدا، صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 من ATM والسبت من بنك ناصر الاجتماعي

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعدادات الخاصة لبدء صرف معاشات نوفمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارًا من غد الجمعة أول الشهر من ماكينات الصراف الآلي مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

اتاخد غدر، جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في مخيم طولكرم.

بعد وصوله إلى أرقام قياسية، سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق المحلية

ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس 2024.10.31 داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، بعد أن شهد بختام تعاملات أمس الأربعاء زيادة 15 جنيًها في الجرام الواحد.

سجل رقمًا قياسيًّا، ذعر في اليابان وسول من صاروخ كوريا الجديد، وكيم: موجه إلى الأعداء

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أحد أقوى صواريخها الباليستية، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، في أول اختبار صاروخي لكيم جونج أون منذ اتهامه بإرسال جنود إلى روسيا.

الكبار حجزوا مقاعدهم، نتائج دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية، أبرزها فوز الريدز وخروج السيتي

كأس الرابطة الإنجليزية، أقيمت عدد من المباريات القوية في دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بعد زلات اللسان، موقف غريب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم رصده أثناء استقباله أطفال في حفل الهالوين الأخير له في البيت الأبيض.