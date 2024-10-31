عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بعد زلات اللسان، موقف غريب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم رصده أثناء استقباله أطفال في حفل الهالوين الأخير له في البيت الأبيض.

ووفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عض الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أطفال بشكل غريب أثناء استقباله لأطفال الموظفين في حفل الهالوين الأخير له في البيت الأبيض.



وقالت الصحيفة: إن بايدن سيء السمعة بسبب تفاعله المرح مع الأطفال في المناسبات العامة، وفي حفل أمس الأربعاء الذي أقيم في الحديقة الجنوبية من البيت الأبيض تظاهر بايدن بالخوف من الأزياء التنكرية لزائريه الصغار إلى جانب زوجته جيل بايدن التي كانت ترتدي زي باندا عملاق يغطي كامل الجسم.

وتم تصوير الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا وهو يعض ساق طفل يرتدي زي ديك رومي، ويمضغ إصبع قدم طفل يرتدي زي مخروط الآيس كريم ويقضم طفلة ثالثة ترتدي فستانا أزرق.

وانقسمت الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي حول تصرف الرئيس الأمريكي مع الأطفال، حيث أشار البعض إلى الطبيعة المرحة لجد السبعة بينما وجد آخرون عكس ذلك.

وأضافت زوجة الرئيس الأمريكي بعًدا تعليميًّا إلى الحدث وأطلقت عليه اسم "هالو ريد" للمساعدة في التشجيع على القراءة، يذكر أن جيل بايدن كانت معلمة لمدة 40 عاما.

ووزعت جيل بايدن نسخًا من كتاب الأطفال "10 Spooky Pumpkins" بينما وزع الرئيس الحلوى التي تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيعه.

وبالإضافة إلى الطلاب المحليين والأطفال المرتبطين بالجيش الذين حصلوا على حلوياتهم من الزوجين الأولين، أحضر العديد من موظفي الإدارة أطفالهم للاحتفال بعيد الهالووين في البيت الأبيض.

حيث أحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أطفاله للاستمتاع، وأحضرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شولاندا يونغ، التي حصلت على عناق كبير من الرئيس، ابنتها، وأحضرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير ابنتها أيضا.

وتحدث الرئيس مع الأطفال أثناء توزيعه للحلويات، وأحيانًا كان يستغرق وقتًا طويلًا لدرجة أن صفًّا من الأطفال تكدسوا في انتظاره.

ولم يكن حدث الهالوين هو المرة الأولى التي أثار فيها بايدن دهشة الأطفال أثناء اللعب.

وفي العام الماضي، همس الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مخيف في أذن صبي صغير خلال حفل الهالوين السنوي في البيت الأبيض، فيما عجز عن التحكم بيديه اللتين كانتا ترتعشان بشكل لافت مما جعله يسقط علب الحلوى.

وتداول نشطاء في ذلك الوقت فيديوهات لبايدن، خلال الحفل الذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ولم تخل التعليقات من التهكم والسخرية من الرئيس الذي ارتدى قبعة رياضية وبدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته جيل ملابس قطة.

وشارك الرئيس الأمريكي وزوجته جيل أمس الأربعاء للمرة الأخيرة في الاحتفال بعيد الهالووين في البيت الأبيض، كما شارك حوالي 8000 ضيف في الحدث السنوي لهذا العام في البيت الأبيض.

ويستعد بايدن لمغادرة البيت الأبيض بعد انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.