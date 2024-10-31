الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وتصرف غريب
بايدن وتصرف غريب مع الأطفال، فيتو

بعد زلات اللسان، موقف غريب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم رصده أثناء استقباله أطفال في حفل الهالوين الأخير له في البيت الأبيض.

ووفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عض الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أطفال بشكل غريب أثناء استقباله لأطفال الموظفين في حفل الهالوين الأخير له في البيت الأبيض.


وقالت الصحيفة: إن بايدن سيء السمعة بسبب تفاعله المرح مع الأطفال في المناسبات العامة، وفي حفل أمس الأربعاء الذي أقيم في الحديقة الجنوبية من البيت الأبيض تظاهر بايدن بالخوف من الأزياء التنكرية لزائريه الصغار إلى جانب زوجته جيل بايدن التي كانت ترتدي زي باندا عملاق يغطي كامل الجسم.

وتم تصوير الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا وهو يعض ساق طفل يرتدي زي ديك رومي، ويمضغ إصبع قدم طفل يرتدي زي مخروط الآيس كريم ويقضم طفلة ثالثة ترتدي فستانا أزرق.

وانقسمت الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي حول تصرف الرئيس الأمريكي مع الأطفال، حيث أشار البعض إلى الطبيعة المرحة لجد السبعة بينما وجد آخرون عكس ذلك.

وأضافت زوجة الرئيس الأمريكي بعًدا تعليميًّا إلى الحدث وأطلقت عليه اسم "هالو ريد" للمساعدة في التشجيع على القراءة، يذكر أن جيل بايدن كانت معلمة لمدة 40 عاما.

ووزعت جيل بايدن نسخًا من كتاب الأطفال "10 Spooky Pumpkins" بينما وزع الرئيس الحلوى التي تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيعه.

وبالإضافة إلى الطلاب المحليين والأطفال المرتبطين بالجيش الذين حصلوا على حلوياتهم من الزوجين الأولين، أحضر العديد من موظفي الإدارة أطفالهم للاحتفال بعيد الهالووين في البيت الأبيض.

حيث أحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أطفاله للاستمتاع، وأحضرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شولاندا يونغ، التي حصلت على عناق كبير من الرئيس، ابنتها، وأحضرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير ابنتها أيضا.

وتحدث الرئيس مع الأطفال أثناء توزيعه للحلويات، وأحيانًا كان يستغرق وقتًا طويلًا لدرجة أن صفًّا من الأطفال تكدسوا في انتظاره.

ولم يكن حدث الهالوين هو المرة الأولى التي أثار فيها بايدن دهشة الأطفال أثناء اللعب.

وفي العام الماضي، همس الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مخيف في أذن صبي صغير خلال حفل الهالوين السنوي في البيت الأبيض، فيما عجز عن التحكم بيديه اللتين كانتا ترتعشان بشكل لافت مما جعله يسقط علب الحلوى.

وتداول نشطاء في ذلك الوقت فيديوهات لبايدن، خلال الحفل الذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ولم تخل التعليقات من التهكم والسخرية من الرئيس الذي ارتدى قبعة رياضية وبدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته جيل ملابس قطة.

وشارك الرئيس الأمريكي وزوجته جيل أمس الأربعاء للمرة الأخيرة في الاحتفال بعيد الهالووين في البيت الأبيض، كما شارك حوالي 8000 ضيف في الحدث السنوي لهذا العام في البيت الأبيض.

ويستعد بايدن لمغادرة البيت الأبيض بعد انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الامريكي جو بايدن حفل الهالوين البيت الأبيض صحيفة ديلي ميل البريطانية ديك رومي

الأكثر قراءة

مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددا بالأسواق

رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا

قبل ساعات من تطبيقه، مواعيد غلق وفتح المحلات فى التوقيت الشتوى

إعلام عبري: تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران

ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح ناري في طهطا

قرعة كأس كاراباو، تعرف على منافس ليفربول بربع النهائي

أخبار مصر: العمل بالتوقيت الشتوي اليوم، احتفال أسرة عبد الواحد السيد بعودته، منخفض جوي يضرب مصر، ارتفاع جديد في سعر الذهب

منوعات

المزيد

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

بعد سقطة بايدن، ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

وزير الصناعة والتعليم العالي يبحثان سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة والنقل

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تراجع أسعار الزيت اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads