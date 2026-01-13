الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

حدث غير مسبوق يهدد ترامب لأول مرة، علاء مبارك يكشف ضربة البرازيل القاتلة لأمريكا

علاء مبارك يكشف ضربة
علاء مبارك يكشف ضربة البرازيل لأمريكا، فيتو
18 حجم الخط

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن الضربة القاتلة، التي وجهتها البرازيل لأمريكا، من خلال تفعيل نظام البريكس في عملية شراء النفط، وتخليها عن عملة الدولار، وذلك لأول مرة في العالم، حيث أتمت البرازيل معاملاتها دون الاقتراب من أي بنك أمريكي.

البرازيل توجه ضربة قاتلة لأمريكا

ووصف علاء مبارك ما قامت به البرازيل من تفعيل جسر "البريكس" بأنه حدث "غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن البرازيل قامت بعمل ذلك التحول بهدوء، دون الرجوع في معاملاتها إلى البنك الأمريكي. 

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "أكس"، عن استخدام البرازيل لعملة البريكس في معاملاتها دون الدولار: "حدث غير مسبوق في شهر ديسمبر ٢٠٢٥ ولأول مرة في ظلال التمويل الدولي؛ البرازيل فعلت بهدوء نظام جسر البريكس ولأول مرة منذ ٨٠ عاما أكملت الاقتصادات الكبرى عبر الحدود معاملات دون لمس أي بنك أمريكي".

 

الجدير بالذكر أن هناك مزاعم بأن البرازيل قامت الأسبوع الجاري بشراء النفط بدون الدفع بالدولار، حيث استخدمت، للمرة الأولى منذ نحو قرن، عملة غير الدولار  في عملية شراء النفط، التي تمت بدون البنوك الأمريكية وبعيدًا عن نظام "سويفت"، الأمر الذي مثل كسرًا لقاعدة تُعد مركز للسيطرة على النظام المالي في العالم.

تفعيل جسر البريكس لأول مرة

على مدى عقود كانت تبيع ما يُعرف بـ"المرور الإجباري"، عند بيع الأسلحة أو النفط، حيث تمر كل شحنة نفط وكل صفقة تجارة عبر الدولار، ويتم دفع ضريبة خفية للولايات المتحدة من خلال ذلك، لأنها تتحكم في الطريق، لكن هذا الطريق مُعرض للخطر، مع تفعيل البرازيل لـ "جسر بريكس"، والدفع بعملة تخالف الدولار.

البرازيل تفعل نظام البريكس وتضرب أمريكا في مقتل، فيتو
البرازيل تفعل نظام البريكس وتضرب أمريكا في مقتل، فيتو

ويذكر أن منصة "بريكس"، التي تمثل تجمع دول عديدة منها "البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا"، وتتيح تسويات الأطراف بعملات محلية وتسويات مباشرة من دون المرور عبر البنوك الأمريكية أو الخضوع لعقوبات الغرب، وبذلك يحرم أمريكا من سلاحها الأخطر بالتجميد والإقصاء والعقوبات، ويهدد العملة العالمية "الدولار".

وتعتبر دول "البريكس" كتلة تملك الطاقة والمواد الخام والأسواق، ومع وجود الطريق البديل أصبحت واشنطن تشعر بالخطر، وأصبحت تبحث عن السيطرة على أسواق البترول في العالم، ومنها فنزويلا وغيرها، وما فعلته البرازيل هو إعلان استقلال وليست مجرد صفقة.

نظام السويفت والتعامل بالدولار

ولأول مرة منذ قرن كامل، تتم عملية شراء نفط بعملة غير الدولار ومن خارج النظام المصرفي الأمريكي "السويفت"، وحدث ذلك في الوقت الذي يحتفل فيه ترامب بانتصاراته على النظام في فنزويلا، ومع تصاعد تخوفات دول البحر الكريبي، ضربت البرازيل واشنطن في عصب اقتصادها، بتخليها عن التعامل بالدولار. 

نظام السويفت والتعامل بادولار، فيتو
نظام السويفت والتعامل بالدولار، فيتو

وعلق باولو نيجيرو، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قائلًا: "لمدة خمسين عامًا مضت، لم يكن جيش أمريكا هو القوة الضاربة، بل نظام السويفت."

وفق نظام السويفت، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على ضريبة غير مباشرة على ثمن كل ما يتم شراؤه بالدولار، فكل دولار في العالم كان عليه أن يمر من نيويورك، واليوم يبدو أن كل شيء ينتهي. 

البرازيل تعترف بديلسي رودريجيز كرئيسة انتقالية لفنزويلا بعد اختطاف واشنطن لمادورو

ألمانيا تستبعد ضم أمريكا لجرينلاند بالقوة والبيت الأبيض يرد بخريطة الجزيرة خلف ترامب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء مبارك جسر البريكس التمويل الدولي الدفع بالدولار النظام المصرفي الأمريكي السويفت تجمع دول البريكس

مواد متعلقة

ترامب: حكم المحكمة العليا ضد أمريكا بشأن الرسوم الجمركية يضعنا في ورطة

المفوض الأوروبي لشئون الدفاع: استيلاء أمريكا على جرينلاند سيكون نهاية حلف الناتو

البرازيل تعترف بديلسي رودريجيز كرئيسة انتقالية لفنزويلا بعد اختطاف واشنطن لمادورو

خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المصرية للاتصالات يواصل مفاجآته ويتقدم على فاركو بهدف بالشوط الأول بكأس مصر

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية