حدث غير مسبوق يهدد ترامب لأول مرة، علاء مبارك يكشف ضربة البرازيل القاتلة لأمريكا

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن الضربة القاتلة، التي وجهتها البرازيل لأمريكا، من خلال تفعيل نظام البريكس في عملية شراء النفط، وتخليها عن عملة الدولار، وذلك لأول مرة في العالم، حيث أتمت البرازيل معاملاتها دون الاقتراب من أي بنك أمريكي.

البرازيل توجه ضربة قاتلة لأمريكا

ووصف علاء مبارك ما قامت به البرازيل من تفعيل جسر "البريكس" بأنه حدث "غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن البرازيل قامت بعمل ذلك التحول بهدوء، دون الرجوع في معاملاتها إلى البنك الأمريكي.

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "أكس"، عن استخدام البرازيل لعملة البريكس في معاملاتها دون الدولار: "حدث غير مسبوق في شهر ديسمبر ٢٠٢٥ ولأول مرة في ظلال التمويل الدولي؛ البرازيل فعلت بهدوء نظام جسر البريكس ولأول مرة منذ ٨٠ عاما أكملت الاقتصادات الكبرى عبر الحدود معاملات دون لمس أي بنك أمريكي".

الجدير بالذكر أن هناك مزاعم بأن البرازيل قامت الأسبوع الجاري بشراء النفط بدون الدفع بالدولار، حيث استخدمت، للمرة الأولى منذ نحو قرن، عملة غير الدولار في عملية شراء النفط، التي تمت بدون البنوك الأمريكية وبعيدًا عن نظام "سويفت"، الأمر الذي مثل كسرًا لقاعدة تُعد مركز للسيطرة على النظام المالي في العالم.

تفعيل جسر البريكس لأول مرة

على مدى عقود كانت تبيع ما يُعرف بـ"المرور الإجباري"، عند بيع الأسلحة أو النفط، حيث تمر كل شحنة نفط وكل صفقة تجارة عبر الدولار، ويتم دفع ضريبة خفية للولايات المتحدة من خلال ذلك، لأنها تتحكم في الطريق، لكن هذا الطريق مُعرض للخطر، مع تفعيل البرازيل لـ "جسر بريكس"، والدفع بعملة تخالف الدولار.

ويذكر أن منصة "بريكس"، التي تمثل تجمع دول عديدة منها "البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا"، وتتيح تسويات الأطراف بعملات محلية وتسويات مباشرة من دون المرور عبر البنوك الأمريكية أو الخضوع لعقوبات الغرب، وبذلك يحرم أمريكا من سلاحها الأخطر بالتجميد والإقصاء والعقوبات، ويهدد العملة العالمية "الدولار".

وتعتبر دول "البريكس" كتلة تملك الطاقة والمواد الخام والأسواق، ومع وجود الطريق البديل أصبحت واشنطن تشعر بالخطر، وأصبحت تبحث عن السيطرة على أسواق البترول في العالم، ومنها فنزويلا وغيرها، وما فعلته البرازيل هو إعلان استقلال وليست مجرد صفقة.

نظام السويفت والتعامل بالدولار

ولأول مرة منذ قرن كامل، تتم عملية شراء نفط بعملة غير الدولار ومن خارج النظام المصرفي الأمريكي "السويفت"، وحدث ذلك في الوقت الذي يحتفل فيه ترامب بانتصاراته على النظام في فنزويلا، ومع تصاعد تخوفات دول البحر الكريبي، ضربت البرازيل واشنطن في عصب اقتصادها، بتخليها عن التعامل بالدولار.

وعلق باولو نيجيرو، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قائلًا: "لمدة خمسين عامًا مضت، لم يكن جيش أمريكا هو القوة الضاربة، بل نظام السويفت."

وفق نظام السويفت، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على ضريبة غير مباشرة على ثمن كل ما يتم شراؤه بالدولار، فكل دولار في العالم كان عليه أن يمر من نيويورك، واليوم يبدو أن كل شيء ينتهي.

