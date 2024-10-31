واشنطن تهدد كيم من منبر مجلس الأمن: لو دخل جنودك أوكرانيا فسيعودون داخل أكياس

وجهت واشنطن تحذيرًا شديدًا إلى كوريا الشمالية قائلة إن جنودها سيعودون في "أكياس الجثث" إن شاركوا في الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي التحذير الذي وجهته بالاسم إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن "الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا "سيعودون في أكياس الجثث".

وأضاف وود في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي: "لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أعلن يوم الاثنين الماضي وجود قوات كورية شمالية في كورسك.

وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، على ذلك بأن أعربت عن "قلقها" من احتمال مشاركتهم في القتال ضد القوات الأوكرانية.

وقالت إن "عددًا صغيرًا" من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا.

وكان ذلك أول تأكيد أمريكي بشأن نشر قوات كورية شمالية في المنطقة التي تنفذ فيها القوات الأوكرانية هجومًا بريًا منذ أغسطس وتسيطر على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي الروسية.

وتقول واشنطن إن إجمالي عدد القوات الكورية الشمالية حاليًّا في روسيا يناهز 10 آلاف جندي.