الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

اليوم، تشغيل المترو ساعة إضافية بسبب التوقيت الشتوي

مترو
مترو

يستعد مترو الأنفاق في القاهرة لتطبيق مواعيد تشغيل جديدة تتماشى مع التوقيت الشتوي، وذلك  اعتبارًا اليوم الخميس، مع إضافة ساعة إضافية على خطوط المترو.

وسوف يعمل المترو بشكل طبيعي اليوم الخميس، حيث يبدأ التشغيل في تمام الساعة 5:15 صباحًا ويستمر حتى منتصف الليل. وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، سيتم تعديل التوقيت بإرجاع الساعة 60 دقيقة، مما يتيح للمترو العمل ساعة إضافية وفقًا للتوقيت الجديد.

مواعيد قيام آخر قطار بالخط الثاني

من محطة شبرا الخيمة: 11:35 مساءً
من محطة المنيب: 11:35 مساءً
ويلتقي آخر قطار بالخط الثاني مع آخر قطار بالخط الأول في محطة أنور السادات عند الساعة 12:00 منتصف الليل.

وتستغرق الرحلة من محطة شبرا الخيمة إلى محطة المنيب والعكس 38 دقيقة، مع مدة تقاطر بين القطارات تتراوح بين 2.45 إلى 3 دقائق. ويتم تشغيل قطارات المترو وفقًا لجداول محددة، تعتمد على كثافة النقل في الأيام العادية وأيام العطلات والمناسبات، بمتوسط 664 رحلة يوميًا.

ويتكون أسطول القطارات من 45 قطارًا، حيث تبلغ السرعة القصوى للتشغيل 80 كم/ساعة، ويتكون القطار من وحدتين بسعة تصميمية لا تقل عن 2583 راكبًا.

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خطوط المترو محطة شبرا الخيمة محطة أنور السادات قطار بالخط الأول قطارات المترو

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