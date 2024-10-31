مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإيطالي والدوري السعودي.

وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة × زد - 5 عصرا | أون تايم سبورتس 2

مودرن سبورت × إنبي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

وادي دجلة × المقاولون العرب - 2:30 ظهرا

إنبي × البنك الأهلي - 2:30 ظهرا

مباريات اليوم في الدوري الأيطالي

جنوى × فيورنتينا - 8:30 مساء

روما × تورينو - 10:45 مساء | ستارز بلاي

كومو × لاتسيو - 10:45 مساء | ستارز بلاي

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب × الوحدة - 5:50 مساء

الأخدود × العروبة - 6:10 مساء

الاتحاد × أهلي جدة - 9 مساء | اس اس سبورت

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

بني ياس × الشارقة - 5:50 مساء

الوصل × الجزيرة - 6:30 مساء