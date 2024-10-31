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اقتصاد

انخفاض الصويا لليوم الثالث، تطورات مبشرة عن أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ واصل سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وبلغت الانخفاضات في سعر زيت الصويا نحو 1000 جنيه في الطن.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

استقرار أسعار عباد الشمس والذرة والأولين بالأسواق

فيما استقر سعر عباد الشمس والذرة، فضلًا عن استقرار أسعار زيت الأولين المكرر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالأتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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الصويا يواصل الانخفاض، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

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طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تباين أسعار الزيت الخام بالأسواق اليوم الاثنين

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