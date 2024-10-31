الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددا بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوح الارتفاع ما بين 2.5 جنيه و4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 352 جنيهًا، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 أما لحم الكندوز صغير السن فسجل ارتفاعا  4 جنيهات عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 397.5 جنيه في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

 

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعا قدره 2.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  1. سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 394.8 جنيه في الأسواق.
  2. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
txt

انخفاض صغيرة السن، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

txt

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني نحو 8 جنيهات بالأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم الكندوز اسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم اليوم في الأسواق أسعار لحوم ارتفاع اسعار اللحوم اللحوم الكندوز اللحوم كندوز سعر اللحم سعر اللحم الكندوز سعر اللحوم سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحوم سعر كيلو لحم سعر لحوم كيلو اللحم كيلو اللحوم موقع فيتو

مواد متعلقة

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تعرف على أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" اليوم في الأسواق

التموين: التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية

تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم السبت 19/10/2024

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15-10-2024

يصل إلى 24 جنيها، انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

الأكثر قراءة

أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا

بتورتة عليها صورته، أسرة عبد الواحد السيد تحتفل بعودته للقاهرة (صور)

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر وهذا ما يحدث اليوم حتى السبت

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

بعد سقطة بايدن، ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد سقطة بايدن، ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

إيرادات "مايكروسوفت" تتجاوز التقديرات بدعم من الذكاء الاصطناعي

98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر وهذا ما يحدث اليوم حتى السبت

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads