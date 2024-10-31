الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اتاخد غدر، جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في طولكرم

حسام الملاح، فيتو
حسام الملاح، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في مخيم طولكرم.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عامًا)، برصاص القوة الخاصة في مخيم طولكرم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر" تحمل عددا من الخرفان خلفها، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الإسرائيلي حسام الملاح كتائب القسام في مخيم طولكرم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية القوة الخاصة مخيم طولكرم

الأكثر قراءة

إيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر ومنع المخرج ورئيس تحرير البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

باسم يوسف يشعل مسرح ArabsGotTalent برقصة السالسا مع متسابقة (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة طبيب التجمع المتهم بالتعدي جنسيا على بناته

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

أستون فيلا يخسر 2-1 أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة

كأس الرابطة الإنجليزية، ليفربول يعبر برايتون بصعوبة بثلاثية درامية

اتاخد غدر، جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في طولكرم

منوعات

المزيد

98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads