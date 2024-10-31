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أخبار مصر

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر وهذا ما يحدث اليوم حتى السبت

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 31 -10 -2024، مؤكدة أن اليوم يشهد أولى منخفضات فصل الخريف 2024.


وأوضحت أن طقس اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بأمطار خفيفة على غرب البلاد  وتمتد الجمعة والسبت إلى باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.  

                    
وعن تفاصيل حالة الطقس قالت هيئة الأرصاد الجوية: "اليوم الخميس تتأثر البلاد بتكون بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار  تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية علي مناطق من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل البحر الاحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري).


 

وتابعت: "يوم الجمعة يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري) وتصل الأمطار تدريجيًّا للداخل لتؤثر علي مناطق من  (جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الأحمر) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة".

 

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