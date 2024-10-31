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خارج الحدود

50 مليون أمريكي صوتوا مبكرا في انتخابات الرئاسة، واكتساح لـ ترامب في فلوريدا ونيفادا

الانتخابات الأمريكية،
الانتخابات الأمريكية، فيتو

الانتخابات الأمريكية 2024، أدلى أكثر من 50 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لـ"متتبع التصويت المبكر" التابع لجامعة فلوريدا. 

ويكثف المرشحان، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، حملاتهما الانتخابية في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وحسب "متتبع التصويت المبكر"، تشير البيانات إلى أن نحو 39 بالمئة من الناخبين المسجلين الذين صوتوا مبكرًا، هم من الديمقراطيين، بينما يشكل الجمهوريون حوالي 36 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن 41 بالمئة من الناخبين الذين صوتوا مبكرًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وللمقارنة، بلغ عدد الذين شاركوا في التصويت المبكر في انتخابات 2020 حوالي 100 مليون شخص، سواء من خلال التصويت الشخصي أو عبر البريد.

وذكر موفد قناة "الحرة" في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، أن الأرقام الأولية جاءت خلافا لتوقعات استطلاعات الرأي بتقدم مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، بنحو 37 ألف صوت على الديمقراطيين، وهو شيء لم يحدث في الانتخابات السابقة.

وأضاف أنه حتى مساء الثلاثاء، شارك نحو 40 في المئة من أهالي نيفادا في الاقتراع المبكر من مجموع المؤهلين للتصويت في الولاية، وأوضح أن التصويت المبكر في هذه الولاية استمر 10 أيام وينتهي، الجمعة.

وذكرت قناة "الحرة" في مدينة لاس فيجاس عن تنافس حاد بين الحزبين للحصول على أصوات الأمريكيين من أصول لاتينية والذين يعتبرون أبرز كتلة انتخابية والتي تقدر نسبتهم من سكان نيفادا بنحو 30 بالمئة.

وفي فلوريدا أفادت قناة "الحرة"، أن الولاية محسومة للحزب الجمهوري لكن الحزب الديمقراطي يحاول شق طريقه لتحقيق بعض المكتسبات والتقليل من فجوة نسب التصويت.

وأشارت إلى ان الحزب الديمقراطي يستخدم موضوع الإجهاض "كورقته القوية" لكسب المزيد من الأصوات من خلال حملته التي تدعو إلى تغيير قوانين الولاية التي تمنع الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل.

وذكرت أن الحزب الجمهوري يحاول من جهته الحفاظ على الأغلبية التي حققها خلال السنوات الماضية في الكونجرس ومدن ومقاطعات ولاية فلوريدا.

ولفتت إلى أن أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون من أهالي فبورديا شاركو لحد الآن في التصويت المبكر وعبر البريد ما يدل على الإقبال الواسع للمواطنين في فلوريدا على مراكز الاقتراع.

 

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الانتخابات الرئاسية التصويت المبكر كامالا هاريس دونالد ترامب السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض الأمريكيين من أصول لاتينية

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