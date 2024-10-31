بتورتة عليها صورته، أسرة عبد الواحد السيد تحتفل بعودته للقاهرة (صور)

حرصت أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعودته للقاهرة بعد انتهاء أزمة احتجازه في الإمارات.

ووصل مساء أمس الأربعاء مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة إلى مطار القاهرة، بعد الإفراج عنهم عقب احتجازهم منذ مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بداعي التعدي على أحمد منظمي المباراة.

وأعدت أسرة عبد الواحد السيد تورتة كبيرة عليها صورته احتفالًا بعودته للقاهرة.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

فيما انفردت “فيتو” بتقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز التي شهدت الأزمة، حيث كتب المراقب أن الدقيقة 35 من الشوط الأول شهدت هتافات من جماهير الزمالك بتوجيه سباب جماعي للحكم مرددين “عاوزين حكام من الصين حكامنا….”.

وأكد المراقب في تقريره أن الأحداث التي أثارت الأزمة بدأت في الدقيقة 96، بعدما اعتدى اللاعب نبيل عماد دونجا الموجود خارج القائمة على أحد المنظمين ودفعه وقفز داخل الملعب، لينضم إليه زملاؤه مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وقاموا بالاشتباك والتعدي على رجال الأمن.

تضمن تقرير مراقب المباراة أن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب نادي بيراميدز وجه السباب للحكام عقب نهاية المباراة.

يذكر أن محمد ياسين تولى مسؤولية مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وكان معه وليد مهدي منسقًا للمباراة.