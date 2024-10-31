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رياضة

الكبار حجزوا مقاعدهم، نتائج دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية، أبرزها فوز الريدز وخروج السيتي

كأس الرابطة الإنجليزية،
كأس الرابطة الإنجليزية، فيتو

كأس الرابطة الإنجليزية، أقيمت اليوم عدد من المباريات القوية في دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وحجز معظم الكبار، مقاعدهم في الدور ربع النهائي، حيث تخطى بريستون بثلاثية نظفية، وفاز ليفربول على برايتون بثلاثية مقابل هدفين.

كما سحق مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي بخماسية مقابل هدفين، وخرج تشيلسي على يد نيوكاسل يونايتد الذي انتصر عليه بثلاثية مقابل هدفين.

بينما مانشستر سيتي لاقى صعوبة أمام توتنهام الذي أطاح به مبكرًا بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

وجاءت نتائج دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين كالتالي:

برايتون (2) - (3) ليفربول

مانشستر يونايتد (5) - (2) ليستر سيتي

أستون فيلا (1) - (2) كريستال بالاس

بريستون نورث (0) - (3) أرسنال

نيوكاسل (2) - (0) تشيلسي

توتنهام (2) - (1) مانشستر سيتي

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد بقميص الريدز، لم يحققه سوى لاعبين.

وفي تقرير نشره الموقع الرسمي لليفربول حول الأرقام المتعلقة بالمباراة، أشار إلى أن محمد صلاح يبتعد بهدفين فقط عن الوصول إلى 100 هدف بقميص الريدز خارج ملعب أنفيلد.

وإذا تمكن صلاح من تسجيل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، فإنه سيصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورتين إيان راش وروجر هانت.

وبلغ ليفربول ثمن نهائي كأس كاراباو عقب الفوز على وست هام يونايتد في الدور الثالث بنتيجة عريضة حيث انتصر بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

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