أخبار الرياضة اليوم، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق، تعليمات صارمة لجماهير مباراة الأهلي والعين بكأس الإنتركونتيننتال للأندية، موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة "كاف" لولاية ثانية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد المشاركة في بطولة السوبر المحلي التي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ثلاث ساعات ونصف تقريبًا للوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد العودة من الإمارات عقب خوض بطولة السوبر المحلي.

وسيعود الفريق للتدريبات في صباح يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي.



أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا، أكدت من خلاله أنه تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة كأس السوبر المصري بالتعاون مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات.



وقالت المنظمة المصرية في بيانها: انه في إطار التعاون المثمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النزاهة في الرياضة، تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر المصري، حيث تعاونت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.



أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم



ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة كاف في مارس المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

تعادل فريق العين مع نظيره فريق دبا الحصن بنتيجة 1ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ملعب طنون بن محمد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإماراتي.





وتقدم فريق دبا لحصن في المباراة عن طريق اللاعب أسامة الحدادي في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ثم تعادل فريق العين في الدقيقة الثالثة من القوت بدل الضائع للمباراة بأقدام لابا كودجو.



علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تتويج القلعة الحمراء ببطولة كأس السوبر المصري علي حساب نادي الزمالك، بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس علي ملعب محمد بن زايد.



ونشر أمام عاشور عبر حسابه الشخصي علي انستجرام عدة صور له من مباراة الأهلي والزمالك وكتب عليها" البطولة الخامسة مع الأهلي في سنة وشهرين وللحديث بقية، مبروك للأهلي وجمهوره العظيم ومجلس إدارته ولعيبته الرجالة اللي الواحد منهم بـ100.



انتهى غلق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات 11 اتحاد رياضي أولمبي لدورة انتخابية جديدة 2024/2028 والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد.



وضمت قائمة الاتحادات الرياضية التي أغلق بها باب الترشح حتى اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024: الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، كرة السلة، الهوكي، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، التجديف.



تعرض رباعي النادي الأهلي، رامي ربيعة، وحسين الشحات وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر، لعدة إصابات عضلية خلال مباراة الزمالك، التي أقيمت أمس في نهائي كأس السوبر المصري.



ويسعى الجهاز الطبي للنادي الأهلي لتأهيل الرباعي، ووضع برنامج تأهيلي لهم قبل اللقاء المرتقب أمام العين الإماراتي.



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد السيد لاعب وسط الأبيض لأشعة مقطعية على المخ وفحوصات طبية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.



وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن محمد شحاتة ومحمود بنتايك يعانيان من إجهاد عضلي وسيكون الثنائي جاهز للمباريات المقبلة.



أعلنت شركة تذكرتي عن الإرشادات حول مباراة النادي الأهلي، أمام العين الإماراتي فى كأس إنتركونتيننتال المرتقبة مساء الثلاثاء المقبل.



ويأتي من أبرزها فتح أبواب الاستاد في الثانية ظهر المباراة.



تلقي النادي الأهلي إخطارا من نادي العين الإماراتي بموعد وصوله إلي القاهرة استعدادًا لمباراة للمواجهة المرتقبة المقرر أن تجمع الفريقين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.