موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة "كاف" لولاية ثانية

أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة كاف في مارس المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

وتجرى أيضًا انتخابات لتجديد مناصب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تنتهي ولايتهم أيضًا، بالإضافة إلى ممثلي CAF في مجلس FIFA.

وأوضحت أنه سيكون أمام المرشحين الذين يرغبون في الترشح لرئاسة CAF أو مناصب أخرى فرصة حتى 12 نوفمبر 2024، وهو آخر موعد نهائي، لإرسال ملفات التقدم للترشح على المناصب المعنية.