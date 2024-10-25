إصابة رباعي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

تعرض رباعي النادي الأهلي، رامي ربيعة، وحسين الشحات وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر، لعدة إصابات عضلية خلال مباراة الزمالك، التي أقيمت أمس في نهائي كأس السوبر المصري.

ويسعى الجهاز الطبي للنادي الأهلي لتأهيل الرباعي، ووضع برنامج تأهيلي لهم قبل اللقاء المرتقب أمام العين الإماراتي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام العين الإماراتي فى كأس إنتركونتيننتال المرتقبة مساء الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.