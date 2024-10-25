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رياضة

العين الإماراتي يصل القاهرة الأحد استعدادا لمواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي والعين, فيتو
الأهلي والعين, فيتو

تلقي النادي الأهلي إخطارا من نادي العين الإماراتي بموعد وصوله إلي القاهرة استعدادًا لمباراة  للمواجهة المرتقبة المقرر أن تجمع الفريقين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

وكانت فيتو نشرت في يوم 10 أكتوبر الحالي موعد وصول العين الإماراتي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي للاطلاع من هنا

ويستعد فريق العين لمواجهة الأهلي  فى كأس إنتركونتيننتال مساء الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

 ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين، الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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