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رياضة

منافس الأهلي، العين يتعادل 1ـ1 مع دبا الحصن بالدوري الإماراتي

العين الإماراتي
العين الإماراتي

تعادل فريق العين مع نظيره فريق دبا الحصن بنتيجة 1ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ملعب طنون بن محمد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإماراتي.

وتقدم فريق دبا لحصن في المباراة عن طريق  اللاعب أسامة الحدادي في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ثم تعادل فريق العين في الدقيقة الثالثة من القوت بدل الضائع للمباراة بأقدام لابا كودجو. 

ترتيب العين ودبا الصحن في الدوري الإماراتي 

وبتلك النتيجة يصل فريق العين إلى النقطة الـ 8 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما يتواجد فريق دبا الحصن في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. 

 

وعلي جانب أخر يستعد فريق العين لمواجهة الأهلي  فى كأس إنتركونتيننتال مساء الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

 ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين، الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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العين دبا الحصن الدوري الإماراتي لابا كودجو العين و دبا الصحن

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