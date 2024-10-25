السبت 26 أكتوبر 2024
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رياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق في مباراة الأهلي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد السيد لاعب وسط الأبيض لأشعة مقطعية على المخ وفحوصات طبية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن محمد شحاتة ومحمود بنتايك يعانيان من إجهاد عضلي وسيكون الثنائي جاهز للمباريات المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلي جانب أخر وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد المشاركة في بطولة السوبر المحلي التي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ثلاث ساعات ونصف تقريبًا للوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوج فريق الأهلي  ببطولة السوبر المحلي بعد الفوز على  الزمالك 7-6 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد محمد بن زايد في إطار نهائي كأس السوبر المصري، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

الزمالك والبنك الأهلي

 ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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