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رياضة

موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

مران الزمالك
مران الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد العودة من الإمارات عقب خوض بطولة السوبر المحلي.

وسيعود الفريق للتدريبات في صباح يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد المشاركة في بطولة السوبر المحلي التي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ثلاث ساعات ونصف تقريبًا للوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوج فريق الأهلي  ببطولة السوبر المحلي بعد الفوز على  الزمالك 7-6 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد محمد بن زايد في إطار نهائي كأس السوبر المصري، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك والبنك الأهلي

 ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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