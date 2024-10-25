إمام عاشور عن تتويج الأهلي بالسوبر المصري: شكرا للاعيبة الرجالة اللي الواحد منهم بـ100

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تتويج القلعة الحمراء ببطولة كأس السوبر المصري علي حساب نادي الزمالك، بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس علي ملعب محمد بن زايد.

ونشر أمام عاشور عبر حسابه الشخصي علي انستجرام عدة صور له من مباراة الأهلي والزمالك وكتب عليها" البطولة الخامسة مع الأهلي في سنة وشهرين وللحديث بقية، مبروك للأهلي وجمهوره العظيم ومجلس إدارته ولعيبته الرجالة اللي الواحد منهم بـ100.

الأهلي يتوج بالسوبر المصري

وتُوج فريق الأهلي بطلًا لـ كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح.

113 لاعبًا شاركوا في فوز الأهلي بـ 15 نسخة لكأس السوبر المصري

ونشر النادي الأهلي تقريرا عن إحصائية تتضمن عدد اللاعبين الذين شاركوا في تتويج الأحمر بكافة بطولات كأس السوبر المصري على مدى تاريخه.

وجاء التقرير كالتالي: شارك مائة وثلاثة عشر لاعبًا في فوز الأهلي بخمس عشرة بطولة في كأس السوبر المصري، وعلى رأسهم حسام عاشور الذي شارك في إحدى عشرة مباراة، يليه عمرو السولية في تسع مباريات.

وكل من علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات برصيد ثماني مباريات لكل منهم، وكل من رامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر برصيد سبع مباريات لكل منهم، وست مباريات لكل من وائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وبيرسي تاو.

وشارك ستة لاعبين في خمس مباريات، وثلاثة عشر لاعبًا في أربع مباريات، وأربعة عشر لاعبًا في ثلاث مباريات، وستة عشر لاعبًا في مباراتين، وخمسون لاعبًا شارك كل منهم في مباراة واحدة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، حيث فاز خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك في أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.