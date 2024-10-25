السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعاون مصري إماراتي في سحب عينات الكشف عن المنشطات بالسوبر المصري

الأهلي والزمالك في
الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا، أكدت من خلاله أنه تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة كأس السوبر المصري بالتعاون مع  الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات. 

وقالت المنظمة المصرية في بيانها: انه في إطار التعاون المثمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النزاهة في الرياضة، تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر المصري، حيث تعاونت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وبحسب البيان: توجهت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالشكر إلى الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات على دعمها الكبير وتعاونها المتميز في هذا الحدث الرياضي المهم، والذي يعكس حرص البلدين على حماية القيم الرياضية والروح التنافسية العادلة وتعزيز الشفافية في المنافسات الرياضية.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري شهدت مشاركة 4 أندية: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا.

أول تعليق من أفشة على فوز الأهلي بالسوبر المحلي علي حساب الزمالك

الأهلي يواصل احتفالاته بكأس السوبر المصري (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات السوبر المصرى كأس السوبر المصري الأهلي بيراميدز الزمالك

مواد متعلقة

أول تعليق من أفشة على فوز الأهلي بالسوبر المحلي علي حساب الزمالك

الأهلي يواصل احتفالاته بكأس السوبر المصري (صور)

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد