أخبار الحوادث اليوم،الداخلية تحدد آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد، وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات للمواطنين، تأجيل محاكمة61 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصدر أمني يكشف ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم التشاجر مع سائح أمام الأهرامات
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات.
الداخلية: وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات
قررت وزارة الداخلية، افتتاح وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات.
عامل يشعل النيران في تروسيكل صديقه لتعثره بسداد ديونه بالمنوفية
ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عامل أشعل النيران فى تروسيكل صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالمنوفية .
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى سائق على فتاة وزملائها فى كفر الشيخ
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى الفتيات من تعدى سائق عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ.. وضبط مرتكب الواقعة.
الداخلية: 31 أكتوبر آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد
حددت وزارة الداخلية،31 أكتوبر آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.
تأجيل محاكمة 61 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 61 متهما بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع.
محكمة النقض تطلق فعاليات مبادرة الأمن السيبراني
أطلقت محكمة النقض اليوم أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030."
تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 26 أكتوبر الجاري.
لسرقة التوك توك، القبض على ميكانيكى وعاطل متهمين بقتل سائق فى سوهاج
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على متهمين اثنين بمقتل سائق توك توك لسرقة مركبته فى سوهاج.
قرار جديد بشأن المتهمة بقتل الطفلة ريماس وإلقاء جثتها في ترعة بالغربية
أمرت النيابة المختصة، بحبس ربة منزل متهمة بقتل الطفلة ريماس فى الغربية وإلقاء جثتها فى إحدى الترع، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
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