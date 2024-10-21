أخبار الحوادث اليوم،الداخلية تحدد آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد، وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات للمواطنين، تأجيل محاكمة61 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات.

قررت وزارة الداخلية، افتتاح وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات.

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عامل أشعل النيران فى تروسيكل صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالمنوفية .

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى الفتيات من تعدى سائق عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ.. وضبط مرتكب الواقعة.

حددت وزارة الداخلية،31 أكتوبر آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 61 متهما بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع.

أطلقت محكمة النقض اليوم أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030."

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 26 أكتوبر الجاري.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على متهمين اثنين بمقتل سائق توك توك لسرقة مركبته فى سوهاج.

أمرت النيابة المختصة، بحبس ربة منزل متهمة بقتل الطفلة ريماس فى الغربية وإلقاء جثتها فى إحدى الترع، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

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