عامل يشعل النيران في تروسيكل صديقه لتعثره بسداد ديونه بالمنوفية

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عامل أشعل النيران فى تروسيكل صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالمنوفية .

وكان مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بمركبة "تروسيكل" ملك (عامل- مقيم بدائرة المركز) أثناء توقفها أمام منزله وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينه وبين مالك المركبة، قام على إثرها بسكب مادة معجلة على الإشتعال على المركبة المشار إليها وإضرام النيران بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.