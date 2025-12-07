الأحد 07 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير
سجل سعر القصدير عالميًا  بالبورصات العالمية اليوم الأحد حوالي 36,199 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل سعر آخر 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق.

 

يعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية
 
والقصدير هو عنصر كيميائي برمز العنصر Sn (ستانوم ستانوم) والعدد الذري 50. في الجدول الدوري يكون في 5

 ماذا تعرف عن خام القصدير ؟


يعتبرخام  القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

سعر القصدير اليوم السبت

 

 

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 11.5% خلال 9 أشهر من 2025

وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ارتفاع الصادرات إلى أوروبا 

وأشارت إلى ارتفاع الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.

 

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

