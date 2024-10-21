بدء أولى جلسات محاكمة 61 متهمًا بالإنضمام إلى جماعة إرهابية

بدأت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر أولى جلسات محاكمة 61 متهما بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.

وكانت النيابة أحالت 61 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 14 محبوسين والباقى هاربين في القضية رقم 9644 لسنة 2024 التجمع الخامس.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم قاموا بتولى قيادة جماعة إرهابية والشروع في القتل والتدريب على أعمال عسكرية وحيازة أسلحة وأموال ومركبات وبيانات وأدوات بقصد نقلها للجماعة.

كما انضموا جميعا إلى جماعة داعش الإرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.