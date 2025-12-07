الأحد 07 ديسمبر 2025
اقتصاد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، الموافق 7 ديسمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما تباينت أسعار البط بانخفاض المسكوفي والبلدي واستقرار الفرنساوي.

سعر الكتكوت والبط  صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 10 إلى 17 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 8 و8.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 11 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 50 جنيها.
أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 17 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 15 إلى 16 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 18 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما تباينت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 20 إلى 21 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 19 إلى 20 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

