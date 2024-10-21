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حوادث

تأجيل محاكمة 61 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 61 متهما بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع.

وكانت النيابة أحالت 61 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 14 محبوسين والباقى هاربين في القضية رقم 9644 لسنة 2024 التجمع الخامس.


وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم قاموا بتولى قيادة جماعة إرهابية والشروع في القتل والتدريب على أعمال عسكرية وحيازة أسلحة وأموال ومركبات وبيانات وأدوات بقصد نقلها للجماعة.

 

كما انضموا جميعا إلى جماعة داعش الإرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

 

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