الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى سائق على فتاة وزملائها فى كفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى الفتيات من تعدى سائق عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ.. وضبط مرتكب الواقعة.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن استغاثة إحدى الفتيات من سائق سيارة "ميكروباص" لتعديه عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهم على عدد الركاب المقرر للسيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.