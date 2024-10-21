الإثنين 21 أكتوبر 2024
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حوادث

الداخلية: 31 أكتوبر انتهاء المهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد

الداخلية: 31 أكتوبر
الداخلية: 31 أكتوبر آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين

حددت وزارة الداخلية،31 أكتوبر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.

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ودعت وزارة الداخلية، الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة ( 31/10/2024 )، تجنبًا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
 

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الادارة العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقيمين بالبلاد استخراج بطاقات الإعفاء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

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