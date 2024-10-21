الداخلية: 31 أكتوبر انتهاء المهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد

حددت وزارة الداخلية،31 أكتوبر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.

ودعت وزارة الداخلية، الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة ( 31/10/2024 )، تجنبًا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ