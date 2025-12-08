18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإسباني، فقد ريال مدريد ثلاث نقاط في سباق الصدارة مع منافسه اللدود برشلونة بعدما تلقي الريال الخسارة في ملعبه أمام سيلتا فيجو 2-0 بالجولة الخامسة عشر من الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

1- برشلونة 40 نقطة

2- ريال مدريد 36 نقطة

3- فياريال 35 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- إسبانيول 27 نقطة

6- ريال بيتيس 24 نقطة

7- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

8- خيتافي 20 نقطة

9- إلتشي 19 نقطة

10- سيلتا فيجو 19 نقطة

11- ديبورتيفو ألافيس 18 نقطة

12- رايو فاليكانو 17 نقطة

13- إشبيلية 17 نقطة

14- ريال سوسييداد 16 نقطة

15- فالنسيا 15 نقطة

16- مايوركا 14 نقطة

17- أوساسونا 12 نقطة

18- جيرونا 12 نقطة

19- ريال أوفييدو 10 نقاط

20- ليفانتي 9 نقاط





جدول ترتيب الدوري الإسباني

وتلقى ريال مدريد هزيمة قاسية بهدفين دون رد، أمام سيلتا فيجو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل هدفي سيلتا فيجو في المباراة ويليوت سويدبيرج في الدقائق 53 و90+3.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب قرارات الحكم أليخاندرو كوينتيرو غونزاليس الذي احتسب حالتي طرد من نصيب فران جارسيا لاعب ريال مدريد في الدقيقة 64 بجانب ألفارو كاريراس في الدقيقة 90+2.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للبرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد أثناء تواجده على مقاعد البدلاء للاعتراض.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 80 بعد سقوط فينيسيوس جونيور في منطقة جزاء سيلتا فيجو.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.