مصدر أمني يكشف ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم التشاجر مع سائح أمام الأهرامات

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات.

وأكد المصدر أن الشرطى المذكور تم إنهاء خدمته بناءً على شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل الاجتماعى لارتكابه خطأ مسلكى، وأن التحقيقات أثبتت صحة ذلك.



وأوضح المصدر؛ وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

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