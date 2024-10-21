الداخلية: وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

قررت وزارة الداخلية، افتتاح وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات.

ويبدأ التشغيل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26 /10 /2024؛ وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

وحول مواعيد تواجد وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى (القاهرة –الجيزة)



محافظة القاهرة

- نادى الزهور بمدينة نصر(يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)

- نادى الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

- نادى الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

- نادى المعادى / هليوبوليس "بالتبادل"(يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)

- الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

- نادى الشمس.(يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

محافظة الجيزة

- نيو جيزة بالشيخ زايد (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)

- نادى الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

- نادى الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

- مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)

- هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

- نادى الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

مواعيد عمل مكاتب الجوازات المستنقلة

تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.. وتختص الوحدات بتلقى طلبات (استخراج جوازات السفر – شهادات التحركات)، دون التقيد بالاختصاص المكانى.

تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.