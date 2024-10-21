لسرقة التوك توك، القبض على ميكانيكى وعاطل متهمين بقتل سائق فى سوهاج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على متهمين اثنين بمقتل سائق توك توك لسرقة مركبته فى سوهاج.

ميكانيكى وعاطل يقتلا سائق لسرقة توك توك

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن العثور على جثة سائق "توك توك" بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة سائق "توك توك" بها جرح طعنى بالجسم والعثور على المركبة خاصته على مقربة من الجثة.

ميكانيكى وعاطل يقتلان سائقا لسرقة توك توك

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج فى أقل من 24 ساعة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (ميكانيكى سيارات، عاطل – لهما معلومات جنائية - مقيمان ببندر جرجا - والسلاح المستخدم فى الواقعة ).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقيامهما باستقلال مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بدعوى توصيلهما لناحية بندر جرجا، وأثناء السير فى الطريق قام الأول بالاعتداء عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، وأحدث إصابته التى أودت بحياته، وقاما بتركه بمكان العثور ومحاولة الاستيلاء على المركبة وحال مشاهدتهما لبعض الأهالى بمحل الواقعة لاذا بالفرار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ