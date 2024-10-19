أخبار مصر: اقتحام مقر MBC في العراق بسبب السنوار، قفزة بأسعار الزيت والسمن بعد زيادة الوقود، علاقة سد النهضة بزلازل إثيوبيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يوم السبت، اقتحام حشود غاضبة لمقر قناة MBC السعودية في العاصمة العراقية بغداد وتدميره وإضرام النار به عقب تقرير مسيء لقيادات المقاومة.

8 زلازل في 20 يوما، ما علاقة كمية المياه المخزنة بسد النهضة بزلازل إثيوبيا

في صرخة تحذير وقلق، عما يحدث في إثيوبيا خاصة بعدما شهدت خلال 20 يومًا 20 زلزالًا أخرها بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

قفزة كبيرة في أسعار السمن بعد زيادة سعر السولار والبنزين

سجلت أسعار السمن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، عقب تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاصة بزيادة أسعار السولار والبنزين، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

جداول امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الثانوية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى مدير المديرية، عن مقترح جداول امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، للمرحلة الثانوية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧حتى يوم الخميس ٢٠٢٤/١٠/٣١.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

يشهد اليوم السبت، عددًا من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية.

صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو ستصوت على مقترح توزيع شركات أمريكية الطعام في شمال غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم الجمعة أن حكومة تل أبيب ستناقش يوم الأحد 20 أكتوبر طريقة جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية في شمال قطاع غزة.

زادت 18 جنيها مرة واحدة، ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق بعد رفع سعر الوقود

سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعا ملحوظا تراوح ما بين 11.5 جنيه و18 جنيهًا في الأسواق؛ وذلك عقب تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية بشأن رفع أسعار البنزين والسولار؛ فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

اليوم، الحكم على إمام عاشور في اتهامه بالتعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالاعتداء بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري.

مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يستغيث: القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى والدبابات تحاصره

قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى و“هناك مخاطر شديدة على الطواقم الطبية والمرضى”.

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ١٠ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

عدوان أمريكي بريطاني جديد على مناطق تابعة للحوثيين في الحديدة اليمنية

قامت الولايات المتحدة وبريطانيا، مساء الجمعة، بقصف جوي على جماعة الحوثي بمناطق سيطرة الجماعة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن جنوبي البحر الأحمر.

قنبلة الصيف، خطوة غير مسبوقة تقرب محمد صلاح للانضمام إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول مع الفريق الإنجليزي.

33 شهيدا بينهم 21 امرأة، حكومة غزة تصدر بيانا عن المجزرة جديدة على يد جيش إسرائيل بمخيم جباليا

أكدت حكومة غزة في بيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل "حرب إبادة واستئصال في مخيم جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة ويرتكب مذبحة راح ضحيتها 33 شهيدًا بينهم 21 امرأة" والعدد مرشح للزيادة.

بعد زيادة البنزين والسولار، أحدث أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق؛ وذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية رفع سعر البنزين والسولار.

فلاورز البنيني يضرب موعدا مع الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

يلتقي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره فلاورز البنيني اليوم السبت، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها المغرب في الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

بعد اغتيال السنوار، مجلس الأمن الدولي يبحث تبني مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون إمكانية تبني قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء الـ"سميث"(فيديو)

اقتحمت ممثلة أمريكية خطابا مسجلا لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في حفل عشاء الـ "سميث"، فيما بدا مشهدًا مُعدا مسبقًا ليدور بينهما حوار ينتقد ترامب بطريقة غير مباشرة.