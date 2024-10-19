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رياضة

قنبلة الصيف، خطوة غير مسبوقة تقرب محمد صلاح للانضمام إلى برشلونة

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير صحفية مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول مع الفريق الإنجليزي.

 

وأكدت التقارير أن  خدمات محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، عرضت على أحد الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبله في الوقت الحالي.

 

وحسبما ذكرت شبكة "okdiario" الإسبانية، فإن محمد صلاح تم عرضه على برشلونة من خلال وسيط، يعرف رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو.


وأوضحت أن محمد صلاح، الذي تلقى عرضًا من الاتحاد السعودي الصيف الماضي، سيكون سعيدًا بخوض تحد أخير في مسيرته قبل الذهاب إلى المملكة العربية.

وأفادت أن خوان لابورتا وديكو مهووسان بفكرة التوصل إلى توقيع يمثل قنبلة في الصيف المقبل، لإعادة برشلونة إلى ساحة كرة القدم العالمية.

وسبق أن ارتبط نادي برشلونة بنجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، ولكن بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها النادي الإسباني، فلا يمكن لتلك الصفقة أن تتم.

وهناك كذلك نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، الذي يمتلك شرطًا جزائيًّا بقيمة 60 مليون يورو، ولكن برشلونة لا يستطيع تحمله.

 

محمد صلاح صفقة ذهبية 

ويمثل محمد صلاح صفقة ذهبية، كونه سيكون متاحًا بالمجان الصيف المقبل، وسيتم تقسيم مكافأة انتقاله بالتناسب في عقد مدته ثلاثة مواسم أو أكثر.

وأشارت الشبكة إلى أن القيمة المالية لصفقة محمد صلاح ستتناسب مع برشلونة، رغم وضعه الاقتصادي الحالي.

وتتناسب أرقام التوقيع مع محمد صلاح مع برشلونة، الذي، على الرغم من وضعه الاقتصادي، وقع في السنوات الأخيرة مع ليفاندوفسكي وفيران ورافينيا وكوندي وغيرهم من لاعبي كرة القدم الذين لم يصلوا مجانًا إلى نادي برشلونة.

وسيحاول ليفربول إقناع محمد صلاح بفكرة البقاء في النادي والتوقيع على عقد جديد، ولكن في الوقت نفسه فإن النادي الإنجليزي يفكر في بديل محتمل.

 

وينتهي العقد الحالي للنجم محمد صلاح  صاحب الـ32 عامًا مع ليفربول في صيف 2025، أي نهاية هذا الموسم، وسبق أن صرح محمد صلاح بعدم وجود مفاوضات بينه وبين مسؤولي ليفربول بشأن التمديد، مما يعني إمكانية رحيله مجانًا نهاية الموسم الجاري.

 

وارتبط محمد صلاح بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي، الصيف المقبل.

 

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