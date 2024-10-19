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جداول امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الثانوية بالقاهرة

طلاب، فيتو
طلاب، فيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى مدير المديرية، عن مقترح جداول امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤،  للمرحلة الثانوية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧حتى يوم الخميس ٢٠٢٤/١٠/٣١.

 

جداول امتحانات شهر أكتوبر

 أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 

التعليم ترسل خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات أكتوبر

 وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، الابتدائية والإعدادية، وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين (١٣٦) و(١٣٧) لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس (الرسمي - الرسمي لغات - الخاص).

 

 وأشارت الوزارة إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على أن يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

 ووجهت الوزارة بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتوجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، وأن تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

أما بالنسبة لأعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للصفين الأول والثاني الثانوي العام، أشارت الوزارة إلى أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (۱۳۸) لسنة ٢٠٢٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة وفقًا للكتاب الدوري رقم (٤٩) بتاريخ ۲۱/ ۱۱/ ۲۰۲۲.

وشددت الوزارة على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (٨٥%) وأسئلة مقالية بنسبة (١٥%) على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، بحيث يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدون أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا، ويتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع في العام الماضي، وفى حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص - الخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر – سرقة) فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

 

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