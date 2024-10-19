فلاورز البنيني يضرب موعدا مع الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، يلتقي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره فلاورز البنيني اليوم السبت، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها المغرب في الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

وخطف فلاورز البنيني بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بالفوز على المنتدى المغربي في نصف النهائي بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وضرب فلاورز موعدًا مع النادي الأهلي في نهائي البطولة اليوم السبت في السابعة والنصف مساءً.

مشوار الأهلي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

ونجح الأهلي في التأهل إلى النهائي على حساب الزمالك بنتيجة 26-25.



وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبي بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 فى ثانى، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

ويسعى فريق الأهلي إلى الوصول للنجمة الإفريقية السابعة والاحتفاظ باللقب.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.