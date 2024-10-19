طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

اقتحمت ممثلة أمريكية خطابا مسجلا لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في حفل عشاء آلـ "سميث"، فيما بدا مشهدًا مُعدا مسبقًا ليدور بينهما حوار ينتقد ترامب بطريقة غير مباشرة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"،:" لم تحضر هاريس حفل العشاء في نيويورك ليلة الخميس، لكنها سجلت "مقطع فيديو"، اقتحمته ماري كاثرين جالادر (مغنية وممثلة أمريكية) التي أدت دورها مولي شانون في برنامج "ساترداي نايت لايف".

وفي الفيديو، تسأل هاريس بعد أن رأت كاثرين مختبئة خلفها: "مرحبًا، ما الذي يحدث".

وبعد تحية نائبة الرئيس، أوضحت شانون في دور جالاجر "أن عشاء آل سميث هو أحد أكبر حفلات العشاء للكاثوليك، "بعد العشاء الأخير".

وفي تبادل للآراء يمكن للمرء أن يتخيله بسهولة كجزء من حلقة من برنامج "ساترداي نايت لايف"، وجهت جالاجر وهاريس، عدة انتقادات غير مباشرة لدونالد

ترامب، الذي جلس على المنصة في العشاء أثناء تشغيل الفيديو، وأنهت شانون ظهورها كضيفة لمدة دقيقتين في دور جالاجر بقولها "سوبر ستار".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مولي شانون، أدت دور ماري كاثرين جالاجر، لأول مرة في برنامج "ساترداي نايت لايف"، بعد شهر واحد فقط من عملها لمدة سبع سنوات في المسلسل الكوميدي على قناة "إن بي سي".

وكانت جالاجر أول شخصية ناجحة لشانون في برنامج "ساترداي نايت لايف"، واستمرت في الظهور بالعرض 20 مرة، وحتى أنها لعبت دور البطولة في فيلمها الروائي الطويل، سوبر ستار عام 1999.

وكان ظهورها مع هاريس، هو المرة الأولى التي تزيل فيها شانون، الغبار عن فستان المدرسة الكاثوليكية للشخصية منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وتضمن ظهور شانون في دور جالاجر، العديد من الحركات المميزة للشخصية، بوضع أصابعها تحت إبطيها، وإعلان "النجمة"، والتعبير عن مشاعرها في شكل مونولوج درامي من مسلسلها التلفزيوني المفضل" هاوس أوف دراجونز".

وبشكل مناسب، ونظرًا للجمهور، الذي ضم رئيس أساقفة نيويورك، وأعضاء آخرين رفيعي المستوى في الكنيسة الكاثوليكية، لم تكشف ماري كاثرين جالاجر عن ملابسها الداخلية.

وفي حين توقع لورن مايكلز الذي استشهد بقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية للمساواة في تخصيص الوقت، عدم الظهور لوقت قصير من أي من المرشحين الرئاسيين في برنامج "ساترداي نايت لايف" قبل يوم الانتخابات.

لكنه لم يذكر أي شيء عن ظهور شخصيات من برنامج "ساترداي نايت لايف" خارج العرض مع المرشحين الرئاسيين.