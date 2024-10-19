السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

8 زلازل في 20 يوما، ما علاقة كمية المياه المخزنة بسد النهضة بزلازل إثيوبيا

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

سد النهضة، في صرخة تحذير وقلق، عما يحدث في إثيوبيا خاصة بعدما شهدت خلال 20 يومًا 20 زلزالًا أخرها  بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وأثار هذا القلق والتحذير العديد من التساؤلات حول علاقة هذه الزلزال بحجم كمية المياه المخزنة بسد النهضة وإمكانية انفجاره.

 

سبب الزلازل المتكررة في إثيوبيا

وفند الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، هذه المخاوف وكتب على صفحته ب"فيس بوك" تحت عنوان: إثيوبيا أنشط المناطق الزلزالية فى أفريقيا وقال:" يقسم إثيوبيا أكبر فالق علي سطح الأرض (اليابس) وهو الأخدود الأفريقي العظيم، مما تسبب في حدوث الزلازل المتكررة في إثيوبيا، وخصوصا في مثلث عفار وعلى امتداد الاخدود. حدث 3 زلازل فى محيط سد النهضة فى نطاق 100 كم آخرها بقوة 4.4 درجة فى 8 مايو 2023".

112 زلزالا في 10 سنوات

وأضاف:" ضرب اجمالى 112 زلزالًا بقوة 4 درجات أو أكثر في إثيوبيا ومحيطها في السنوات العشر الأخيرة (2014 - 2024)، أما الزلازل من 1 الى أقل من 3 درجات فهي تعد بالمئات سنويًّا ليس فقط في إثيوبيا ولكن في معظم أنحاء العالم ولا نذكرها". 

 

علاقة سد النهضة بزلازل إثيوبيا

وتابع:"ازداد النشاط الزلزالى فى السنوات الثلاث الأخيرة فى إثيوبيا (العلاقة بسد النهضة يحتاج إلى تأكيد علمي)، كان المتوسط للزلازل أكبر من 4 درجة حوالى 6 زلازل كل سنة من 2004 الى 2021، ولكن وصل عدد الزلازل أكبر من 4 درجة فى 2022 إلى 12، وفى 2023 إلى 38، وحتى الآن 23 فى 2024، ووصل عدد الزلازل خلال العشرين يوما الأخيرة فقط 8 زلازل أكبر من 4 درجة، كان أقوى زلزال 5.6 درجة في الأول من أغسطس 2023".


واختتم:"يؤدي النشاط الزلزالى إلي كثرة الفوالق والتشققات في الصخور الإثيوبية ومن ثم الإنهيارات الصخرية، وساعد على ذلك شدة الأمطار والانحدارات الأرضية الشديدة، وطبيعة السدود أن تنشئ نظام زلزالى خاص بها ويكون أخطر إذا كانت المنطقة نشطة بطبيعتها كما هو الحال فى إثيوبيا".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سد النهضة اثيوبيا المياه المخزنة بسد النهضة عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة المناطق الزلزالية الأخدود الأفريقى العظيم مثلث عفار علاقة سد النهضة بزلازل إثيوبيا

الأكثر قراءة

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية