مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت، عددًا من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد - 2:30 ظهرًا - beIN Sports HD 1.

ساوثامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3.

فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيبسويتش تاون ضد ايفرتون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساءً - beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً - beIN Sports HD 2.

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد اسبانيول - 3 عصرًا - beIN Sports HD 3.

أوساسونا ضد ريال بيتيس - 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3.

جيرونا ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 3.

سيلتا فيجو ضد ريال مدريد - 10 مساءً - beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد هايدنهايم - 4:30 مساءً

فرايبورج ضد أوجسبورج - 4:30 مساءً

هوفنهايم ضد بوخوم - 4:30 مساءً

ماينز ضد لايبزيج - 4:30 مساءً

باير ليفركوزن ضد آ. فرانكفورت - 4:30 مساءً - beIN Sports HD 5.

بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

بريست ضد رين - 6 مساءً

سانت اتيان ضد لانس - 8 مساءً

باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج - 10 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كومو ضد بارما - 4 مساءً

جنوى ضد بولونيا - 4 مساءً

ميلان ضد أودينيزي - 7:00 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

يوفنتوس ضد لاتسيو - 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرائد ضد الوحدة - 6:05 مساءً - SSC EXTRA 2 HD.

ضمك ضد التعاون - 6:20 مساءً - SSC EXTRA 1 HD.

الاتحاد ضد القادسية - 9 مساءً - SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

قيصري سبور ضد غازي عنتاب بي.بي - 1:30 ظهرًا

طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاكشهير - 4 مساءً

إيوبسبور ضد جوزتيبي - 7 مساءً

انطاليا سبور ضد جالاتا سراي - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الاتحاد التوركي ضد النادي المكناسي - 6 مساءً

المغرب الفاسي ضد الدفاع الجديدي - 6 مساءً

المغرب التطواني ضد حسنية أغادير - 8 مساءً

الوداد البيضاوي ضد شباب المحمدية - 10 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الشمال ضد العربي - 5:30 مساءً

الأهلي القطري ضد الدحيل - 7:30 مساءً

نادي قطر ضد الوكرة - 7:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

شبيبة العمران ضد الاتحاد المنستيري - 5 مساءً

الترجي الجرجيسي ضد الترجي الرياضي - 5 مساءً

البنزرتي ضد النجم الرياضي بالمتلوي - 5 مساءً

الافريقي التونسي ضد الصفاقســــي - 7:30 مساءً