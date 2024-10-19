السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يستغيث: القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى والدبابات تحاصره

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي بغزة، فيتو

قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى و“هناك مخاطر شديدة على الطواقم الطبية والمرضى”.

وأضاف مدير المستشفى في تصريح، اليوم السبت، أن “الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى بالكامل وقامت بقطع التيار الكهربائي عنه”.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية.

وتابع: “الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية لإجبار السكان على الرحيل”، لافتا إلى أن “الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية في القطاع بشكل ممنهج”.

إندونيسيا: المستشفى الإندونيسي في غزة خدمة للفلسطينيين | جهينة نيوز

ودعا مدير المستشفى المجتمع الدولي للتدخل "لإنقاذ ما تبقى من منظومتنا الصحية بالقطاع".

وتعاني مشافي شمال قطاع غزة ضغطًا كبيرًا جراء الحصار الإسرائيلي، حيث تعاني المنظومة الصحية في شمال القطاع ومخيم جباليا من ضغط كبير جدًّا، في ظل الحصار الكامل الذي تعانيه المنطقة منذ أسبوعين.

وفي وقت سابق، ناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي إنقاذ مستشفيات الشمال المهددة بالخروج عن الخدمة بسبب تأزم الوضع وبعد تكثيف إسرائيل لغاراتها على شمال القطاع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في محافظة شمال قطاع غزة بما فيها مخيم جباليا، من خلال ارتكاب المجازر والقتل العمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدير المستشفى الإندونيسي القوات الاسرائيلية الطواقم الطبية الدبابات الإسرائيلية قطع التيار الكهربائي

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

متهمًا الحكومة بالفشل، بيان عاجل بالنواب بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية