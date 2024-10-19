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خارج الحدود

عدوان أمريكي بريطاني جديد على مناطق تابعة للحوثيين في الحديدة اليمنية

عدوان أمريكي بريطاني
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مناطق تابعة للحوثيين، فيتو

قامت الولايات المتحدة وبريطانيا، مساء الجمعة، بقصف جوي على جماعة الحوثي بمناطق سيطرة الجماعة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن جنوبي البحر الأحمر.
 

وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليمنية لـ "سبوتنيك" أن مقاتلات أمريكية وبريطانية نفذت غارتين على مواقع في الشريط الساحلي على البحر الأحمر بمنطقة رأس عيسى في مديرية الصلِّيف (70 كم) شمال غربي محافظة الحديدة.

ويذكر أن منطقة رأس عيسى تعد مرسى نفطيا يتبع إداريا ميناء الصلِّيف، ويحوي منشآت لتخزين النفط.


فيما يشار إلى أن القصف الجوي يأتي بعد إعلان الحوثيين مهاجمة سفينة تجارية في البحر العربي بطائرات مُسيرة، في وقت سابق من الجمعة، وذلك ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، قد أعلن ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في شهر  نوفمبر الماضي، إلى 196 سفينة.


وجدد الحوثي تأكيد استمرار الهجمات ومواصلة القصف بالصواريخ والطائرات المُسيرة على إسرائيل، كاشفا عن تنفيذ عمليات خلال الأسبوع الماضي، بـ 25 صاروخًا بالستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة.

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محافظة الحديدة جماعة الحوثى مقاتلات أمريكية وبريطانية البحر الأحمر منطقة رأس عيسى مديرية الصل يف قطاع غزة

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