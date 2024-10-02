أخبار الاقتصاد اليوم: قرار صادم لصناع المحتوى من جوجل.. انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية.. شغلني تفتتح ثاني مراكزها لخدمة القاهرة الكبري
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
"شغلني" تفتتح ثاني مركز لها خلال عام لخدمة القاهرة الكبري
تعتزم “ شغلني”، افتتاح مركزًا جديدًا للتشغيل والتدريب، كجزء من خطة توسع الشركة، والنجاح اللافت الذي حققه مركزها الأول في محافظة سوهاج.
تهدف الخطوة الجديدة لتلبية احتياجات أهالي مدن القاهرة الكبرى في الحصول على فرص عمل، وتدريب على مهارات العمل للشباب، وبرامج تمكين المرأة.
من جانبه قال عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني، إن المركز الثاني لشغلني جاء عندما طرحت الفكرة من خلال برنامج Shark Tank وقوبلت بتأييد وترحيب شديدين من جميع المستثمرين بالإجماع.
بقيمة 10.3 مليارات جنيه، تحالف من ثمانية بنوك لتمويل مشروعات بالم للتنمية العمرانية بأكتوبر
نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبي الوطني بصفته مرتب رئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبوظبي التجاري بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلي الكويتي- مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض؛ بمنح شركة بالم للتنمية العمرانية أحد شركات بالم هيلز قرضا مشتركا طويل الأجل بقيمة تصل إلى 10.3 مليار جنيه مصري، بهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمراني " باديا " بمدينة أكتوبر الجديدة.
سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق
قامت شركة جوجل بإرسال رسالة لصناع المحتوى ويمتلكون حسابات يمكنها تحقيق الربح إنه اعتبارًا من 1 مايو 2025، ستبدأ جوجل بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالجنيه المصري.
بررت جوجل ذلك أنه يأتي في إطار خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم فإنها لن تدفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد هذا الميعاد.
أوضحت جوجل فى رسالة عبر البريد الإلكتروني للمتعاملين نصها "لقد وصلتك هذه الرسالة لأنّ لديك حسابًا على AdSense أو "AdSense لمنصة YouTube" أو AdMob أو "مدير الإعلانات" في مصر يتم إرسال الدفعات إليه بالدولار الأمريكي.
الشيكل الإسرائيلي يهبط لأدنى مستوياته في 8 أسابيع
تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، لأدنى مستوياته في 8 أسابيع أمام الدولار، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة (11:20 ت.غ)، صعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3.8 شيكل، مقارنة بـ 3.69 شيكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بنك إسرائيل.
زيادة رسوم التأمين الدولي على سفن نقل البضائع
أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أنه من المنتظر حدوث ارتفاعات في أسعار النفط والذهب عالميا، بسبب الهجوم الإيرانى على إسرائيل والأحداث الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: الأيام القليلة المقبلة سستشهد ارتفاعات في اسعار الذهب والنفط ورسوم نقل البضائع
ولفت إلي أن شركات التأمين الدولي قامت بزيادة رسوم التأمين الخاص بسفن النقل نتيجة التوترات الموجودة في البحر الأحمر وبالتالي سينعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم.
مؤشرات EGX تكتسي بالأحمر متأثرة بالعمليات العسكرية الإيرانية
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، بسبب الأحداث الجيوسياسية متأثرة بالعمليات العسكرية الإيرانية لتختتم جلسة التداولات اليوم بهبوط جماعي باجمالى 139 ألف عملية تداول.
هيونداي توسان NX4 موديل 2025 تقترب من 3 ملايين جنيه بالسوق المصري
استقبلت هيونداى مطلع شهر اكتوبر بطرح جديد لسيارات هيونداى توسان NX4 موديل 2025 الـ "Facelift" في السوق المصري، بأسعار تصل إلى 2 مليون جنيه، ومن المقرر توفيرها فى المعارض بداية من الاسبوع المقبل من شهر أكتوبر.
وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي، كافة التجار بوصول سيارات هيونداى توسان NX4 موديل 2025 الـ "Facelift" في السوق المصري لفتح أبواب الحجوزات للعملاء، ونرصد فى التقرير التالى أسعار ومواصفات السيارة كالتالي:
توسان Blaze موديل 2025 بسعر مليون و890 ألف جنيه.
توسان Redline بسعر مليون و999 ألف جنيه.
توسان Night بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.
توسان بلاك دايموند بسعر 2 مليون و370 ألف جنيه.
توسان NLINE دفع كلي بسعر 2 مليون و525 ألف جنيه.
يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية
بالتزامن مع انخفاض سعر الطماطم البلدي في الأسواق الشعبية، سجلت أسعار الطماطم الأورجانيك والعضوية انخفاضات ملحوظة في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.
البداية مع جولة «فيتو» في عدد من الأسواق الشعبية؛ حيث رصدت انخفاض أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
وعن أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 28.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.
وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 50 جنيهًا؛ وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو، وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق.
وبلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق.
بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
تراجع أسعار لحوم «البتلو» في الأسواق اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024
سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، انخفاضا، تراوح ما بين 4 و7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضا يقدر بـ 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 414.5 جنيه في الأسواق.
وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية