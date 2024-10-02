الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

بعد سوهاج، "شغلني" تفتتح ثاني مركز لها خلال عام لخدمة القاهرة الكبري

فعاليات المؤتمر الصحفي،
فعاليات المؤتمر الصحفي، فيتو

تعتزم “ شغلني”، افتتاح مركزًا جديدًا للتشغيل والتدريب، كجزء من خطة توسع الشركة، والنجاح اللافت الذي حققه مركزها الأول في محافظة سوهاج. 

تلبية احتياجات سوق العمل 

تهدف الخطوة الجديدة لتلبية احتياجات أهالي مدن القاهرة الكبرى في الحصول على فرص عمل، وتدريب على مهارات العمل للشباب، وبرامج تمكين المرأة.

من جانبه قال عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني، إن المركز الثاني لشغلني جاء عندما طرحت الفكرة من خلال برنامج Shark Tank وقوبلت بتأييد وترحيب شديدين من جميع المستثمرين بالإجماع.

دعم المهندس نجيب ساويرس 

أضاف أن المركز الأول بمحافظة سوهاج جاء بدعم من المهندس نجيب ساويرس وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنفيذ شركة DAI.

وأكد أن " شغلني" أجرت ما يقارب من ألفين مقابلة شخصية لراغبي العمل، منذ مارس الماضي بمركز سوهاج ، وبالفعل تم توفير ٥٠٠ فرصة عمل لهم، في جميع محافظات مصر، وتحديدا مدن البحر الأحمر نظرا لزيادة المرتبات عن محافظات الصعيد وتمت مراعاة الحد الأدني للأجور وتوفير مسكن مناسب وتأمينات صحية واجتماعية.

أشار إلى أن طريقة المركز الجديد سيعمل بنفس الطريقة عن طريق اطلاع راغب العمل على الوظائف المتاحة من خلال كشك شغلني الالكتروني ليختار الوظيفة المناسبة، ثم يُجري مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز، وفي حال قبوله يتم تعيينه فورًا وهذه العملية تتم مجانا دون أي رسوم.

توفير آلاف من فرص العمل 

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وأكد خليفة أن المركز سيوفر آلاف من فرص العمل للفنيين والإداريين والسائقين وخدمة العملاء لا سيما المهتمين بمجالات الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها.

واختتم خليفة تصريحاته بأن المركز الجديد سيعمل بكامل طاقته منتصف شهر أكتوبر الجاري، كجزء من سلسلة مراكز لشغلني ستنتشر وتغطي جميع محافظات مصر.

جدير بالذكر أن شركة "شغلني" افتتحت أول مركز يتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر، وتحديدًا في محافظة سوهاج مارس ٢٠٢٤، بهدف خلق فرص عمل للشباب والسيدات في محافظات الجنوب.

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شغلنى سوهاج القاهرة الكبري شركة شغلني برنامج Shark Tank

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