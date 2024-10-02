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اقتصاد

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

جوجل، فيتو
جوجل، فيتو

قامت شركة جوجل بإرسال رسالة لصناع المحتوى ويمتلكون حسابات يمكنها تحقيق الربح إنه اعتبارًا من 1 مايو 2025، ستبدأ جوجل  بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر  بالجنيه المصري. 

أسباب قرار جوجل 

بررت جوجل ذلك أنه يأتي في إطار خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم فإنها لن تدفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد هذا الميعاد.

أوضحت  جوجل فى  رسالة عبر البريد الإلكتروني  للمتعاملين نصها "لقد وصلتك هذه الرسالة لأنّ لديك حسابًا على AdSense أو "AdSense لمنصة YouTube" أو AdMob أو "مدير الإعلانات" في مصر يتم إرسال الدفعات إليه بالدولار الأمريكي.

ستنشئ  جوجل Google حساب دفعات جديدًا يستخدم الجنيه المصري في 1 أبريل 2025 ولمواصلة تلقّي العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube" وAdMob و"مدير الإعلانات" بعد أبريل 2025، سيلزم  إضافة حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصري إلى هذا الحساب الجديد. 

اما عن كيفية تعامل Google مع أي رصيد في حسابات الدفع الحالية فانه إذا كانت هناك  طريقة دفع صالحة وأكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سيتم دفع  ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في أبريل 2025.

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فتح حساب جديد 

اما إذا لم تكن هناك  طريقة دفع صالحة محفوظة في السجل أو كان هناك  أقل من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، ستحوّل جوجل عملة الرصيد من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري وسترسل رصيد إلى حساب الدفع الجديد بالجنيه المصري وسيتم احتساب سعر صرف العملة استنادًا إلى معدّل سعر صرفها في الشهر السابق. وسيُستخدَم سعر الصرف هذا لمّرة واحدة في عملية التحويل هذه فقط.

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