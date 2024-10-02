الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

سيارات جيلي تستقبل شهر أكتوبر بزيادة جديدة في أسعارها

سيارات جيلي
سيارات جيلي

استقبلت سيارات جيلي، شهر أكتوبر بزيادة جديدة في أسعار سياراتها" كول راي الفيس ليفت" الجديدة  موديل 2024 بزيادة مالية تتراوح مابين 70 الف حتي 136 ألف جنيه. 

​​​وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي كافةً الموزعين والتجار بأسعار سيارات جيلي كول راي 2024 الفيس ليفت الجديدة خلال أكتوبر بمصر وهي كالتالي:

ويصل سعر اول فئة كمفورت مليون و280 الف جنيه بدلا من مليون و210 ألف بزيادة 70 ألف جنيه.

ويصل سعر ثاني فئة بريميوم مليون و370 ألف جنيه بدلًا من مليون و٢٩٠ ألف جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.

ويصل سعر سبورت إلى مليون و505 ألف بدلًا من مليون و435 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

ووصل سعر سبورت بلس الى مليون و560 ألف جنيه.


أسعار جيلي كول راي 2025 الفيس ليفت الجديدة خلال أكتوبر بمصر
 

الفئة الاولي كمفورت مليون و376 ألف جنيه بدلًا من مليون و240 الف جنيه بزيادة 136 ألف جنيه.
 

الفئة الثانية بريميوم مليون و446 الف جنيه بدلا من مليون و330 ألف جنيه بزيادة 116 ألف جنيه.
 

الفئة الثالثة سبورت مليون و596 الف جنيه بدلا من مليون و465 ألف جنيه بزيادة 131 ألف جنيه.
 

الفئة الرابعة سبورت بلس مليون و639 الف جنيه بدلا من مليون و520 ألف جنيه بزيادة 119 ألف جنيه.

مواصفات  محرك سيارات  جيلي كولراي الجديدة بمصر
وزودت سيارات جيلي  بمحرك توربيني 4 سلندر، وسعة 1500 سي سي؛ بقوة 174 حصانًا، و290 نيوتن متر عزم دوران متَّصِل بناقل حركة أوتوماتيكي Dual Clutch بـ 7 نقلات.
 

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