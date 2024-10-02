الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الشيكل الإسرائيلي يهبط لأدنى مستوياته في 8 أسابيع

الشيكل الإسرائيلي
الشيكل الإسرائيلي

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي  اليوم، الأربعاء، لأدنى مستوياته في 8 أسابيع أمام الدولار، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة (11:20 ت.غ)، صعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3.8 شيكل، مقارنة بـ 3.69 شيكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

وتأثرت أسواق النفط والذهب البورصات العربية تأثرًا متباينا؛ بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على أثر الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني، وترقب الرد الإسرائيلي وفقًا لتعهدات بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل.

ليكون رد طهران: “إن أي رد سيقابل بدمار واسع النطاق”، الأمر الذي أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقًا، مع إعلان  الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل

فيما حدد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

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